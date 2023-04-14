Muğla’nın Datça ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Datça’da çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve servis araçları denetimi çerçevesinde ilçe genelinde okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 8 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Okul servislerinde öğrencilere ve şoförlere gerekli bilgilendirmeler yapılırken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.