Muğla’nın Datça ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Reşadiye Mahallesi ile İskele Mahallesi arasındaki karayolu rögarların taşması sonucunda göle döndü.

Muğla’nın Datça ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış sebebiyle Reşadiye Mahallesi ile İskele Mahallesi arasındaki karayolunda ise rögar taşkını meydana geldi. Yaşanan taşkın sebebiyle karayolu adeta göle dönerken, yolda kalan araçlar da uzun kuyruklar oluşturdu. İki mahalle arasında bulunan karayolunun trafiğe kapatılmasının ardından, yolun açılması ve rögarların temizlenmesi için ekipler seferber oldu. Çevredeki bazı işyerlerinde de su baskınları yaşandı. Karayolu ve çevredeki işyerlerinde biriken suların tahliye edilmesi için çalışma başlatılırken, ilçe genelinde bazı mahallelerde de su baskınlarının yaşandığı öğrenildi. Bölgede çalışmalar sürüyor.