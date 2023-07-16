Muğla’nın Datça ilçesinde esnaflık yapan Erhan Okur’un iş yerinde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesinin ardından Okur’un adının verildiği park hizmete açıldı.

Datça’da esnaflık yapan 41 yaşındaki Erhan Okur 16 Temmuz 2022 tarihinde sabaha karşı iş yerine gelen 3 şahısla arasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Okur’un öldürülmesinin ardından Datça Belediyesi Okur’un adını İskele Mahallesi’ndeki bir parka verdi. Okur’un ismini taşıyan park düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Törende konuşan Datça Belediye Başkan Yardımcısı ve Erhan Okur’un kuzeni Ali Acar, "Böyle bir günde ne söylenir ne denir bilmiyorum. Burada böyle bir park hazırlandı. Okur’un tüm sevenleri olarak burada toplandık. Onu hiç unutmadık ama parkın açılışı dolayısıyla bir kez daha onu burada anıyoruz. Buraya gelen, bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Datça İskele Gençlik Dayanışması Derneği konuşma yapan Oksal Keçeci de, "Ne söylesek boş ama bizim için bugün günlerden Erhan Okur. Kimimizin abisi, kimimizin arkadaşı, kimimizin dostu, kimimizin kardeşi, kimimizin ’Efe’si olmuş hepimizde bir iz bırakmış. Ömrünün baharında çocuğundan, eşinden, ailesinden, bizlerden kısacası bu hayattan koparıldı. Bir senedir limanın ne tadı var ne tuzu. Adalet er ya da geç tecelli edecek biliyoruz. Hepimiz Efe’nin ve ailesinin yanındayız" diye konuşarak parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından parkın açılış kurdelesi kesilerek hatıra fotoğrafı çektirilirken, törene katılan Okur’un 2 yaşındaki oğlu Efe Okur’da babasının adının verildiği parka çiçek bıraktı.