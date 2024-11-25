Muğla’nın Datça ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kızlan Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Fatma Helen Kızılok’un 24 Kasım Öğretmenler Günü " İç içe " temalı kişisel resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Sube Müdürü Funda Arslan tarafından açılışı gerçekleştirilen sergideki eserler öğrenci öğretmen ve aile çocuk temasını anlatıyor. Sergi hafta sonuna kadar ziyaret edilebilecek.