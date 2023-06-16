Muğla’nın Datça ilçesinde öğleden sonra etkili olan lodos hayatı olumsuz etkilerken, oluşan dalgalara dayanamayan iki küçük tekne ile bir motoryat sulara gömüldü.

Datça’da öğle saatlerinden sonra kuvvetli lodos etkili oldu. Şiddetli rüzgar ile birlikte oluşan dalgalar, denizdeki teknelere zarar verdi. Dalgalara dayanamayan Kumluk Plajı’nda iki küçük tekne ile Palamutbükü’nde bir motoryat sulara gömüldü. Kuvvetli rüzgarın aralıklarla ilçede etkisine devam ettiği, tekne sahiplerinin lodos karşısında önlem aldığı öğrenildi.