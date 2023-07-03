Muğla’nın Datça ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri Kurban Bayramı tatili nedeniyle bayram sonrasındaki haftanın ilk gününde yapıldı. Datça Yat Limanı içinde düzenlenen etkinliklerde çeşitli yarışlar düzenlendi. Halat çekme ile başlayan yarışlar daha sonra küçükler ve büyükler yüzme yarışlarıyla devam etti. Etkinliklerin sonunda düzenlenen yağlı direkten bayrak alma yarışı ise vatandaşlardan en fazla ilgili gören yarışma oldu.

Aynı yarışı yedinci kez kazandı

Çok sayıda yarışçı direkteki bayrağı almak için mücadele etti. Yaklaşık bir saat süren bayrak alma yarışında 33 yaşındaki Mustafa Özer direğin ucundaki bayrağı almayı başardı. Büyük bir heyecanın yaşandığı bayrak alma yarışının galibi Özer 7’nci kez yarışmanın galibi olurken, protokol ve katılımcılar Özer’i tebrik etti.

Kabotaj Bayramı etkinlikleri yarışları kazananlara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.