Muğla’nın Datça ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından İnbükü Tabiat Parkı’nda gönüllüler ile birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirilerek çevre temizliği yapıldı.

Muğla’nın Datça ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından İnbükü Tabiat Parkı’nda gönüllüler ile birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirilerek çevre temizliği yapıldı.

Muğla İl Tarım, ağaç ölümlerine neden olan bakteriye karşı önlem alıyor Muğla İl Tarım, ağaç ölümlerine neden olan bakteriye karşı önlem alıyor

Datça DKMP Şefliği tarafından İnbükü Tabiat Parkı’nda 64 adet katılımcıyla beraber doğa turizmi etkinlikleri çerçevesinde doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği yapıldı. Çevreye olan bilincin artırılması maksadıyla katılımcılara ilgili alanın biyoçeşitliliği hakkında da bilgiler verildi. Datça DKMP Şefliği olarak söz konusu etkinliğin katılımcılarla beraber belirlenen bir program ve periyodla devam edeceği öğrenildi.