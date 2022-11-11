Muğla’nın Datça ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü dolayısıyla bin adet harnup ve kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu.

Muğla’nın Datça ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü dolayısıyla bin adet harnup ve kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu.

Türkiye Yüzyılına Nefes Etkinliği çerçevesinde Datça Kızlan Belenovası mevkiine 300 Harnup ve 700 kızılçam fidanı olmak üzere bin adet fidanın dikimi gerçekleştirildi. Programa katılan öğrenciler, vatandaşlar ve protokol üyeleri fidanları toprakla buluşturdu.

Törene Datça Kaymakamı Mesut Çoban, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Necmettin Erdoğan, ilçe okullarından öğrenciler, Orman İşletme Şefliğine bağlı dikim ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.