Muğla’nın Datça ilçesinde ulusal anlamda yürütülen projelerde başarılı olan öğretmenler için ödül töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "eTwinning" faaliyetleri kapsamında, Datça’da 2022-2023 Eğitim-Öğretim yıllarında yürütülen başarılı proje faaliyetleri sonucunda eTwinning Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirilen öğretmenlere yönelik ödül töreni düzenlendi.

Reşadiye Kazım Yılmaz Ortaokulu Küçük Sahnede gerçekleştirilen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Şube Müdürü Funda Arslan ve öğretmenler katılım gösterdi. Törende, ilçe protokolü tarafından başarılı proje faaliyetleri sonucunda eTwinning Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirilen öğretmenlere ödülleri ve belgeleri takdim edildi.