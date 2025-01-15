Muğla’nın Datça ilçesinde, ilde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Muğla il genelinde çeşitli yarışmalarda derece alan Datçalı öğrenciler ödüllerini Kaymakam Murat Atıcı’nın elinde aldı. İstiklal Marşı Okuma yarışmasında il birincisi Kızlan Ortaokulu öğrencisi Zeren Kuzu ile En İyi Kuran-ı Kerim Okuma yarışması birincisi Datça Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Meryem Temiz, Datça Kaymakamı Murat Atıcıdan birincilik ödülünü aldı. Basketbol müsabakalarında 13 ilçe arasında bulunan kızlarda il birincisi olan Yılmazlar Ortaokulu Kız Basketbol Takımı ile il ikincisi Erkek Basketbol takımı da ödüllerini aldı. Düzenlenen tören sonrası başarı gösteren takımlara yemek verildi.

Elde edilen başarılardan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Kaymakam Murat Atıcı, “Başarının üç tane büyük sırrı vardır. Öncelikle devletimizi milletimizi bayrağımızı, Atatürkümüzü seveceğiz. İkincisi anne baba duası alacağız. Üçüncüsü de iyi insan olacağız. Sadece okulda alınan eğitimle değil, farklı hobilerle kendinizi geliştirip artı bir değerinizi ortaya koyarsanız ileriki dönemlerde çok daha fazla faydasını görürsünüz” dedi.

Törene Datça Kaymakamı Murat Atıcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve öğretmenler katıldı.