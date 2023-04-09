Muğla’nın Datça ilçesinde deniz turizminde faaliyet gösteren Datça Kumluk Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi’ne ait tekneler bakımları tamamlandıktan sonra vinç ve portatif kızaklarla denize indirildi.

Datça Kumluk Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Hacı Dağ yaptığı açıklamada, "2023 sezonu için tüm teknelerimizi kara bakımları yapılarak denize indirdik. 2023 sezonunda Datça’yı ziyaret edecek yerli ve yabancı tüm misafirlerimizin unutulmaz bir tatil geçirmeleri için kooperatifimize ait teknelerle müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vereceğiz. 2023 yaz sezonu tüm üyelerimize ve bu sektörde faaliyet gösteren tüm ticari teknelere kazasız belasız hayırlı sezonlar diliyorum" dedi.