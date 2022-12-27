Muğla’nın Datça ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla Büyük Atatürk Koşusu gerçekleştirildi.

Muğla’nın Datça ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla Büyük Atatürk Koşusu gerçekleştirildi.

Büyük Atatürk Koşusu Datça Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlendi. İskele Mahallesi Kargı Yolu ve Atatürk caddeleri güzergahında yapılan koşuya çeşitli kategorilerde 320 sporcu katıldı.

Datça Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Yaşar Dursun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mutlu Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Başer, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı