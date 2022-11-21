Muğla’nın Datça ilçesinde mevsimleri şaşıran armut ağaçlarından bazıları çiçek açtı.

Muğla’nın Datça ilçesinde mevsimleri şaşıran armut ağaçlarından bazıları çiçek açtı.

Datça’da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları dolayısıyla bazı armut ağaçları çiçek açtı. Normal şartlarda bahar aylarında çiçek açan armut ağaçlarının kasım ayında çiçek açması görenleri şaşırttı. Sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile ağaçların mevsimleri de şaşırdığını ifade eden vatandaşlar, çiçek açan ağaçları fotoğraflamayı ihmal etmedi.