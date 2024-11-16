Datça AK Parti İlçe teşkilatının 8. Olağan Kongresi’nde tek adayla gidilen seçimlerde mevut başkan Aycan Çuhadar yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

AK Parti Datça ilçe teşkilatı 8. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi. Tek liste ile gidilen başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Aycan Çuhadar, partililerin oylarıyla ilçe başkanlığına seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrende divan heyeti seçildi. Yoğun katılımın olduğu kongre saat 15.30’da divan başkanı önceki dönem milletvekili avukat Salih Çetinkaya’nın açılış konuşmasıyla başladı. Önceki dönem yönetimin faaliyet raporu ve faaliyet raporunu okundu. Toplantıda kısa bir konuşma yapan mevcut başkan Aycan Çuhadar, 2025 yılında yapacağı hizmetleri anlattı. Konuşmanın ardından ilçe başkanı ve yönetimi seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda tek adaylı gidilen seçimlerde mevcut başkan Aycan Çuhadar, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.