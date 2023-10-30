Muğla’nın Datça ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 63 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik bot içinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.
30 düzensiz göçmenin yakalanmasının hemen ardından yine Datça açıklarında hareketli lastik bot tespit edildi. Lastik bot içinde 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.