Yine Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki Filistin uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla’nın Datça ilçesinde aynı gece 24 Filistin uyruklu vatandaş yasa dışı oylardan Yunanistan adalarına kaçarken yakalanırken, 6 Filistin uyruklu vatandaş da kurtarıldı.

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