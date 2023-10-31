Muğla’nın Datça ilçesinde meydana gelen 4 ayrı düzensiz göçmen olayında 49 düzensiz göçmen kurtarılırken, 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasadı yollardan yurt dışına çıkış yapan ve içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun arızalanması sonucu yardım talebinde bulundular. Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içinde sürüklenen 11 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 38 düzensiz göçmen sahil güvenlik kipleri tarafından kurtarıldı.

Gece saatlerinde ise Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilen lastik bot içinde 33 düzensiz göçmen yakalanırken, bölgede görevli sahil güvenlik botu bu defa hareket halindeki bir lastik botu durdurdu. Lastik bot içinde 27 düzensiz göçmen yakalandı.