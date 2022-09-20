Muğla’nın Datça ilçesinde gece saatlerinde 48 düzensiz göçmen kurtarılırken, sabah saatlerinde ise yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla’nın Datça ilçesinde gece saatlerinde 48 düzensiz göçmen kurtarılırken, sabah saatlerinde ise yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Gece saatlerinde Datça ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaşan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 1 lastik bot ve 1 can salı içerisindeki toplam 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça açıklarında öğle saatlerinde ise hareket halinde olan lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 29 düzensiz göçmen yakalandı.