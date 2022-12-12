Datça ilçesi açıklarında can salları içinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına can salları içinde geri itilerek ölüme terk edilen 40 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlara alınarak kurtarıldı.

Muğla’nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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