Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla’nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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