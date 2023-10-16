Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu yönlendirdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 32 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.