Datça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri hareketli lastik botu durdurdu. Lastik bot içerisinde bulunan 31 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme merkezine teslim edildiler.

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçiş yapmak isteyen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

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