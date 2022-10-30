Datça’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi Datça Şenkaya kavşağında toplanılmasıyla başladı. Askeri birliklerin meşaleleri yakmasıyla öğrencilerin bando eşliğinde marşlar eşliğinde başlayan fener alayında yol boyunca halkın sevgi gösterileri eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na ulaşıldı. Konuşmaların ardından gerçekleşen Cumhuriyet Konseri ise vatandaşların coşkusunu ikiye katladı.

Muğla’nın Datça ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı ve konser düzenlendi.

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