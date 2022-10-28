Datça ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler tespit edildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bölgeye kurtarma botları sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 2 lastik bot içerisindeki toplam 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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