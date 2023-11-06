Muğla’nın Datça ilçesinde 28 yıl eğitim için kullanılan Kazım Yılmaz İlkokulu’nda yıkım çalışmaları başladı.

Hayırsever işadamı “Okul dede” olarak bilinen Kazım Yılmaz tarafından 1995 yılında Datça’ya kazandırılan Kazım Yılmaz ilkokulu 28 yıllık eğitim faaliyetinin ardından depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkım kararı verildi. Okulun hayırsever işadamı tarafından Datça’ya kazandırılan 6 okuldan ilki olduğu belirtildi. 28 yılda binlerce öğrenciyi mezun eden okulun yıkılarak yerine yenisinin yapılmasına karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerine yeniden yapılacak okul için ilkokulun yıkımına başlandı. Yıkım çalışmaları sonrası yeni okulun yapımına hemen başlanacağı öğrenildi.