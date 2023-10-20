Muğla’nın Datça ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında 27 düzensiz göçmen kurtarılırken, 15 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Öğle saatlerinde lastik ve can salı içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan sahil güvenlik ekipler bölgeye kurtarma botları gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Gece saatlerinde ise yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına lastik bot ile geçmeye çalışan düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisini alan sahil güvenlik ekipleri hareket halindeki lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 15 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçaklığı şüphelisi yakalandı.