Muğla’nın Datça ilçesinde geleneksel hale getirilen ‘Datça Açık Kış Yüzme Maratonu’nun bu yıl 19’uncusu düzenlenirken, maratonda dereceye girenler ödüllerini düzenlenen tören ile aldı.

Geçtiğimiz yıllarda organize başlatılan ve 2012 yılından itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Datça Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle devam eden ’Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu’ her geçen yıl katılımcı rekoru kırmaya devam ediyor. Taşlık Plajı’nda düzenlenen 19. Datça Açık Kış Yüzme Maratonu’na bu yıl yaklaşık 500 sporcu katıldı. Maratonun bu yılki teması ’Her Kulaç Kuraklığa İlaç’ sloganıyla iklim değişikliği ve kuraklık problemi olarak belirlendi. Türkiye’den ve çeşitli ülkelerden sporcuları ağırlayan maratona bu yıl; Yunanistan, İtalya, İngiltere, Mısır, Ukrayna, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya olmak üzere 8 farklı ülkeden 20 yabancı uyruklu yüzücü de katılım sağladı.

Bin 500 metre kısa parkur ve 5 bin metre uzun parkur olarak düzenlenen maraton protokol üyelerinin katıldığı tören ile başlatılırken, izleyiciler de alkışları ile sporculara destek verdi. 5 bin metre Genel Klasman; kadınlar kategorisinde birinci Aybige Su Irçağ, ikinci Aysun Türkoğlu ve Elif Berke üçüncü oldu olurken, erkekler kategorisinde de birinci Muhamet Naim Mısıroğlu, ikinci Emre Öztürk üçüncü ise Demir Ilgın Kaya oldu. Bin 500 metre Genel Klasman; kadınlar kategorisinde birinci Nisa Nur Genç, ikinci Eda Savcıgil, üçüncü Mercan Tiryakioğlu olurken, erkekler kategorisinde de birinci Çağan Yiğit Bozacı, ikinci Ata Serdar Ulaş ve üçüncü Poyraz Anut oldu.

Ödüllerini aldılar

Maratonun sonlanmasının ardından dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Maratonu kategorilerinin en hızlı süresi ile tamamlayan yüzücüler, ödüllerini alarak coşkuyla başarılarını kutladı.