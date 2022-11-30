Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla’nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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