Muğla’nın Datça ilçesinde gün boyu kutlamalarla yaşanan 100. yıl coşkusu, akşam düzenlenen fener alayı ve Yüksek Sadakat konseri ile tavan yaptı.

Ülke genelinde olduğu gibi Muğla’nın Datça ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenlerle kutlandı. Gün boyu devam eden Cumhuriyetin 100. yıl coşkusu, akşam saatlerinde yapılan fener alayı yürüyüşü ile taçlandı. Şenkaya kavşağında toplanan vatandaşlar, fener olayına yoğun katılım gösterirken, cadde hınca hınç doldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan vatandaşlar askerlerin ellerinde taşıdıkları meşale ve lise öğrencilerin çaldığı marşlar eşliğinde amfi tiyatroya kadar yürüdü. Vatandaşların alkışları arasında devam eden fener alayının ardından ünlü rock gruplarından Yüksek Sadakat sahne aldı. Cumhuriyet bayramı törenleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar müzik eşliğinde devam ederken, Yüksek Sadakat şarkılarıyla Datçalılara unutulmaz bir gece yaşattı.