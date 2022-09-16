Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanları içinde bulunan yollarda, daha güvenli seyahat için çelik oto korkuluk çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanları içinde bulunan yollarda, daha güvenli seyahat için çelik oto korkuluk çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi il genelinde sürdürdüğü oto korkuluk çalışmaları çerçevesinde Datça ilçesi Yazı-Knidos yolunda 5 bin 300 metre yeni imalat çalışmasına başladı. Ekipler yaz aylarında araç trafiğinin yoğun olduğu Yazı Knidos yolunda çelik oto korkuluk çalışmalarıyla ulaşımın daha güvenli hale gelmesini sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Datça ilçesi Yazı-Knidos yolunda başlattığı 5 bin 300 metre çelik oto korkuluğun yanı sıra il genelinde geçmiş yıllarda yapılan ve hasara uğramış 3 bin 700 metre oto korkuluğun onarım ve bakımını da gerçekleştiriyor.