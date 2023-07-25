Muğla’nın Datça ilçesindeki yat limanında oluşan çevre kirliliği, mahalle sakinlerini rahatsız ederken, yabancı turistlerin de tepkisini çekiyor. Her sabah belediye görevlisinin çöpleri temizlemesine rağmen bunun yetersiz olduğunu ifade eden mahalle sakinleri duruma bir çare bulunmasını istedi.

Datça Yat Limanı bölgesinde toplanan çöpler deniz kirliliği oluşturuyor. Vatandaşlar tarafından atılan çöpler, yat limanına kadar ulaşarak deniz kirliliğine, aynı zamanda yabancı turistlerin tepkisine neden oluyor. Bölgedeki çöp konteynerlerinin şikayet üzerine belediye tarafından kaldırılması ve temizlik çalışmalarının yetersizliği çevre ve deniz kirliliğini arttırıyor.

Tur teknesi işletmecisi 29 yaşındaki Enver Dönmez denize atılan çöplerden çeşitli örnekler alarak denizin ne kadar kirlendiğini gösterdi. Sinek ve koku yapması, müşterilerin rahatsız olmasından dolayı işyeri sahiplerinin şikayeti üzerinebelediye buradaki çöp konteynerlerini kaldırdı. Belediye görevlisi sabahları gelip çöpleri denizden alıyor ancak çok geçmeden deniz tekrar kirleniyor. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz, çünkü turistler bu çöpleri görüp resimlerini çekiyorlar sonra da sosyal medyalarında paylaşıyorlar bu da bizim için aynı zamanda ülkemiz turizmi için kötü bir durum” diye konuştu.