Datça’nın tek resmi afet gönüllüleri MAG-AME SAR ekibinin eğitimlerini tamamlamasının ardından sertifikaları ve kıyafetleri teslim edildi.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünce Orman Yangın Gönüllüsü eğitimini başarı ile tamamlayıp Sertifika almaya hak kazanan Datça MAG-AME SAR Mahalle Afet Gönüllüleri‘ne sertifikaları ve kıyafetleri düzenlenen tören ile verildi. Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin ve beraberinde Datça ve Emecik Orman İşletme Şefleriyle birlikte orman yangın gönüllülerine sertifika ve koruyucu kıyafetlerini teslim edildi.