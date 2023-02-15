Marmaris ilçesi açıklarında da can salları içerisinde tespit edilen Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salı içinde açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 12 düzensiz göçmeni kurtardı.

Muğla’nın Datça ve Marmaris ilçelerinde Türk karasularına geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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