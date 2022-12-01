Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yaptığı enerji verimliliği projeleri ile tasarruf sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, Datça ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde bulunan İçme Suyu Terfi Merkezi iyileştirme ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yaptığı enerji verimliliği projeleri ile tasarruf sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, Datça ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde bulunan İçme Suyu Terfi Merkezi iyileştirme ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Reşadiye İçme Suyu Terfi Merkezi’nde yapılan yenileme çalışmaları sonrasında yüzde 28’lik enerji tasarrufu elde edildi. Ayrıca 13 bin 800 metreküp/gün olan günlük içme suyu üretim kapasitesi de revizyon sonrası 19 bin 800 metreküp/gün kapasitesine yükseltilerek yüzde 43 arttırıldı. Terfi merkezi SCADA otomasyon sistemine de entegre edilerek insansız çalışır hale getirildi.