Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MUSKİ Genel Müdürlüğü uzun yıllar su sıkıntısı çeken Datça İlçesi Betçe bölgesinde yaptığı 45 Milyon TL değerindeki altyapı çalışması ile beş mahallenin su sorununu çözdü.

Mesudiye, Sındı, Yaka, Cumalı ve Yazı mahallelerinin muhtarları çözüme kavuşan su sorunları için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Bölgelerine yapılan hizmetten dolayı teşekkür eden Sındı Mahalle Muhtarı Ramzan Bitezli; “Bizim çok büyük sorunumuzu çözdünüz teşekkür ederim. Daha önce telefonum susuzluktan dolayı sürekli çalıyordu ve şarjım yetmiyordu. Şimdi telefonumun şarjı akşama kadar yetiyor. Bizim için önemli olan bu hizmetiniz için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Muhtarlara nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Bizde sizler kadar çok mutluyuz. Verdiğimiz sözü yerine getirmenin, Datça’mızın bir sorununu çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önemli olan en uçta seçilmişler olarak köylünüze oluyor dediniz ve oldu. Bu çok güzel oldu. En çok içime sinen yatırımlardan birisi. Tüm hemşerilerime hayırlı olsun” diye konuştu.

45 Milyonluk yatırımın açılışı 11 Temmuz’da yapılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 45 Milyon TL yatırım ile Datça’da tamamladığı Betçe İçme Suyu Projesi için açılış töreni yapılıyor. Açılış Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katılımıyla 11 Temmuz 2023 Salı saat 16.00’da Sındı Mahallesi Meydanında yapılıyor. Datça ilçesinde yeni yapılan 25 kilometrelik içme suyu hattı ile Palamutbükü, Mesudiye, Sındı, Yaka ve Yazı Mahalleleri’nin uzun yıllardır beklediği hizmete kavuştu.