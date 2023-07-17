Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla genelinde sorumluluk alanı içerisindeki yollarda asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. 2023 yılı yatırım programı dâhilinde asfalt kaplama çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde 40 Mahallede toplam 202 km’lik bir asfalt programı çalışmalarına devam ediyor.

Muğla’nın Yatağan, Menteşe, Milas, Ortaca, Köyceğiz, Datça, Fethiye, Marmaris, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerindeki yollarda çalışmalara başladı. 2023 yılı yatırım programı dahilinde 10 ilçede 40 mahallede 202 km’lik 1. ve 2. kat sathi kaplama çalışması yapılacak.

16 mahallede yol çalışmaları tamamlandı

40 mahallede başlatılan 202 kilometrelik yol çalışmasının 38 kilometresi tamamlandı. Çalışmalar çerçevesinde Milas ilçesinin Kapıkırı, Gölkaya, Karşıyaka, Yatağan’ın Nebiler, Kapubağ, Bağyaka, Kozağaç, Seydikemer’in Hacıosmanlar, Yayla Gökben, Fethiye’nin Gökben Karaağaç, Ortaca’nın Mengenli, Gölbaşı ve Datça’nın Mesudiye mahallelerinde yol çalışmaları tamamlandı.

Mesudiye yolu tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 45 Milyon TL yatırımla geçtiğimiz günlerde Betçe İçme Suyu projesini hayata geçirmiş Cumalı, Yaka, Mesudiye, Sındı ve Yazı Mahallelerine içme suyunu kavuşturmuştu. Büyükşehir Belediyesi aynı mahalleleri kapsayan 6 km uzunluğundaki Mesudiye yolunun 2. kat sathi kaplamasını tamamlayarak hizmete sundu.

Aydemir: Başkan Gürün’e teşekkür ederiz

Mesudiye Mahalle Muhtarı Cüneyt Aydemir, “Büyükşehir Belediyesi bölgenin içme suyu sorunu geçtiğimiz günlerde çözüme kavuşturdu. Şimdi de Cumalı, Yaka, Mesudiye, Sındı ve Yazı Mahallelerinin ortak kullanım yolu olan Mesudiye yolunu tamamladı. Mahallem ve bölge halkım adına Başkan Dr. Osman Gürün’e teşekkür ediyorum” dedi.