Muğla’nın Datça ilçesinde iddiaya göre alt yapısı olmadan asfaltlanan yolda yağmurlar sonrası ulaşımda yaşanan sıkıntılara vatandaşlar çözüm istiyor.

Muğla’nın Datça ilçesinde iddiaya göre alt yapısı olmadan asfaltlanan yolda yağmurlar sonrası ulaşımda yaşanan sıkıntılara vatandaşlar çözüm istiyor.

Datça Betçe mevkiinde sağanak yağmur sonrası beş mahalleye ulaşım sağlayan yolda heyelan ve çökmeler meydana geldi. Ulaşıma kapanan yolun tekrar açılması için ekipler çalışma başlattı. Sındı, Yaka, Yazı, Cumalı ve Mesudiye Mahallelerine ulaşımı sağlayan yolda her yağmur sonrası aynı durumun yaşandığını belirten mahalle sakinleri, bölgede alt yapı çalışması olmadan Datça Belediyesi tarafından asfaltlama çalışması yapıldığını, yolun kısa bir süre içerisinde tekrar bozulduğunu ifade ederek, yetkilileri kalıcı çözüme davet etti.