Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilere tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 2025 yılı giriş sınavını 25 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de gerçekleştirecek. 42 ilde yapılacak sınav için başvurular başladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları nitelikli eğitim almak için yetersiz, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Giriş Sınavı’nda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler, tam burslu, yatılı ve İngilizce ağırlıklı eğitim alma imkânı kazanacak.

Her yıl sınavı kazanan öğrencilerin başta eğitim olmak üzere sağlık, beslenme, barınma, kıyafet, eğitim materyalleri gibi tüm gereksinimlerinin karşılanarak nitelikli eğitim aldığı Darüşşafaka Eğitim Kurumlarından mezun olan öğrenciler; İngilizceyi iyi düzeyde bilen, çağın beceri ve yetkinliklerine sahip, en az bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, akademik yönden güçlü, entelektüel merak kazanmış gençler olarak üniversiteye başlıyor. Darüşşafaka, yükseköğrenime devam eden mezunlarını da burs vererek destekliyor.

DAHA ÇOK ÖĞRENCİYE NİTELİKLİ EĞİTİM

Son iki yıldır deprem bölgesinden kabul edilen öğrencilerle birlikte Darüşşafaka’nın mevcudunun 1.000 öğrenciyi aştığını belirten Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, “Daha fazla çocuğun hayatına değer katabilmek için İstanbul Maslak’taki kampüsümüzü, kapasitesini artıracak şekilde yeniden inşa ediyoruz. Yeni kampüsümüzün faaliyete geçmesiyle birlikte okulumuzun kapasitesi aşamalı olarak 1.500 öğrenciye yükselecek.” dedi. Arpacı, sözlerine şöyle devam etti: “25 Mayıs’ta gerçekleştireceğimiz sınavla 81 ilimizden baba ve/veya anne kaybı yaşamış, maddi olanakları yetersiz çocuklarımıza nitelikli eğitim olanağı tanıyacağız. Bu noktada özellikle 4. sınıf öğretmenleri ile okul müdürlerimizin desteği çok önemli. Okullarında koşullarımıza uyan öğrencilerin sınavımıza katılmasını sağlayarak, bir çocuğun yaşamının nitelikli eğitimle değişmesine vesile olabilirler.”

SINAV HANGİ ŞEHİRLERDE DÜZENLENECEK?

Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta düzenlenecek.

Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. 42 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gitmek için yapacakları ulaşım masrafına da Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.

BAŞVURULAR 20 MAYIS’A KADAR ALINACAK

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokuluna 20 Mayıs Salı gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından 5. sınıftan başlayan tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim hakkı elde edecek.

Öğrenciler, Darüşşafaka Giriş Sınavı için https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi adresinden başvuru yapabilecekleri gibi bizzat okula giderek de başvurularını gerçekleştirebilirler.