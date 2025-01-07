Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka, Terquavion Smith’i kadrosuna kattı.

Basketbol Süper Ligi’nde üst sıraları zorlayan Darüşşafaka takviyelere devam ediyor. Yeşil-siyahlılar, sezona Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu Dragons’da başlayan NBA patentli ABD’li oyun kurucu Terquavion Smith ile anlaşma sağladı.

NBA’de Philadelphia 76ers forması giyen 2002 doğumlu genç sporcu Terquavion Smith, son olarak Çin’de Jiangsu Dragons formasıyla 28.0 sayı 7.2 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Transfer kulübün sosyal medya hesabından "hoş geldin" paylaşımı ile duyuruldu.