Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan Dart Genç Kızlar-Erkekler kategorileri tamamlandı. Kınıklı Spor Salonunda nefes kesen müsabakaların sonunda düzenlenen tören ile kupa ve madalyalar sahiplerini buldu.

Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan Dart Genç Kızlar-Erkekler kategorileri tamamlandı. Kınıklı Spor Salonunda nefes kesen müsabakaların sonunda düzenlenen tören ile kupa ve madalyalar sahiplerini buldu.

Dart Sporunda yakaladığı başarılarıyla öne çıkan ilimizde, Okul Sporları Dart Müsabakalarına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdi. Dereceye giren okulların Denizli’yi Temsil edeceği yarışmalar sonunda; Genç Kızlar Şampiyonu Yatağan Müftü Arif Akşit Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olurken Genç Erkeklerde Tavas Anadolu Lisesi birinci oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreni ile şampiyonlara madalyalarını ve kupalarını takdim eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, dart branşında ülkenin lokomotif şehri konumunda olduklarını ve bu başarının disiplinli bir çalışma ve samimi bir aile ortamı ile yakalandığını vurgulayarak müsabakalara katılan sporcuları tebrik etti.