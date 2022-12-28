Balıkesir’in Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri doğalgaz altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yolları yeniden düzenliyor.

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri doğalgaz altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yolları yeniden düzenliyor.

Darsofa Mahallesi 306. sokakta yol yenileme çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bozulan yolları kısa sürede tamamlayacak. Cadde üzerinden ara sokaklara kadar kilitli parke taş döşemesine devam eden belediye ekipleri, yaşlı ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere mahalle sakinlerinin mevcut altyapı çalışmalarından dolayı mağduriyet yaşamaması için çalışıyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Altyapı çalışmalarından dolayı yaşanan sıkıntıların farkındayız. Bunu önlemek için ekiplerimiz kısa sürede tamamlamak üzere sokak sokak bozuk yollara müdahale ediyor.” dedi.