Türk Devletleri Teşkilatı Bronz (Okside) Hatıra Parası, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce satışa sunuldu.ANKARA (İGFA) - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Türk Devletleri Teşkilato Bronz Hatıra parasını e-mağazasından satışa sundu.
900 TL'den satışa sunulan 23,33 gram ağırlığındaki bronz hatıra paranın özellikleri ise şöyle
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Metal: BRONZ
Kenar: TIRTILLI
Baskı: OKSİDE
Maksimum Baskı Adedi: 5000
Nominal Değer: 2,5 TÜRK LIRASI
Çap: 38,61 MM
Ağırlık (Gr.): 23,33 ±%1 GRAM/G
Tedavül Süresi: 07/11/2024 - 07/11/2026
Kaynak: igf