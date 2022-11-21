Darphane Altın Sertifikaları, Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda işlem görmeye başlayacak.

Darphane Altın Sertifikaları, Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda işlem görmeye başlayacak.

Darphane Altın Sertifikaları’nın Borsa İstanbul’da işlem görmesine ilişkin Borsa İstanbul’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

’’Borsa İstanbul Pay Piyasası bünyesinde kurulan Emtia Pazarı ile tasarruflarını sermaye piyasasında altın gibi kıymetli madenler ile diğer emtiaya yatırım yapmak suretiyle değerlendirmek isteyen yatırımcılar için alternatif yatırım araçlarının sunulması hedeflenmiştir.

Bu yatırım araçlarının ilki olan Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (Darphane) tarafından ihraç edilen Darphane Altın Sertifikası, 21/11/2022 tarihinden itibaren ALTIN.S1 kodu ile Emtia Pazarı’nda işlem görmeye başlayacaktır.

Altına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, Borsa İstanbul Emtia Pazarı’ndan Darphane Altın Sertifikası alabilecekler, talep etmeleri halinde bu emtia sertifikası karşılığındaki altını fiziki olarak da teslim alabileceklerdir.’’