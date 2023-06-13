Bursa’da aralarında araç alım satımında anlaşamayan dört kişi, 59 yaşındaki adamı darp edip silahla yaraladı. Bursa polisi kaçan şüphelileri adım adım takip ederek yakaladı.

Olay, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. G (59) ile C.A ve yanında bulunan M.H, M.Z, A.Y isimli şahıslar tarafından aralarında araç alım satışından kaynaklı anlaşmazlık yaşadı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle saldırganlar 59 yaşındaki M.G’yi darp etmeye başladı. Bununla da yetinmeyen şüphelilerden C.A., yanında bulundurduğu tabancayla M.G.’yi silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırırken, dört saldırganda olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri yakaladı

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri şüphelelileri adım adım takip etti. Suç aletiyle birlikte yaklanan şüpheliler ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan M.G.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.