Adana’nın Kozan ilçesinde 70 yaşındaki Elif Cömert, evinin önünden geçen sürüye karışan kuzusunu almak isterken çıkan tartışmada gördüğü şiddet sonrası görme ve duyma kaybı yaşadı. 8 ay sonra ilk duruşması görülen Elif nineyi darp ettiği iddia edilen E.C. ise mahkemede darp etmediğini şahsın eşekten düştüğünü iddia etti.

Adana’nın Kozan ilçesinde 70 yaşındaki Elif Cömert, evinin önünden geçen sürüye karışan kuzusunu almak isterken çıkan tartışmada gördüğü şiddet sonrası görme ve duyma kaybı yaşadı. 8 ay sonra ilk duruşması görülen Elif nineyi darp ettiği iddia edilen E.C. ise mahkemede darp etmediğini şahsın eşekten düştüğünü iddia etti.

Olay, geçen yıl Haziran ayında Kozan ilçesine bağlı Gökgöz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 70 yaşındaki Elif Cömert’in kuzusu, komşusu E.C.’nin sürüsüne karıştı. Kuzusunu almak isteyen Elif nine, E.C. tarafından darp edilerek yüzü tanınmaz hale geldi. Elif nine olay sonrası görme ve işitme kaybı yaşadı.

Olayın davasının ilk duruşması ise Kozan Adliyesi 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya avukatı Emre Çulhacı ile katılan Elif Cömert adalete güvendiğini ifade etti. Sanık E.C. ise darp olayını gerçekleştirmediğini Elif ninenin eşekten düştüğünü ileri sürdü.

Evine 200 metreden fazla yaklaşmayacak

Elif ninenin eşekten düşmediği ve vücudundaki darp izleri ile dövüldüğünün raporlara yansıdığını kaydeden Avukat Emre Çulhacı, “ İlk duruşma itibari ile rapor talebini yeniledik. Müvekkilimizin duyma ve görme kaybı mevcut. Kati hekim raporu alınması için ilgili yerlere yazılar yazıldı. İlk duruşma itibariyle biz adli kontrol tedbirinin değiştirilmesi bizi bir miktarda üzdü. Ancak müvekkilimizin hayati tehlikesinin devam ettiğini yinelememiz üzerine müvekkilimizin evine 200 metre yakınına yaklaşmama hususunda yeni bir adli kontrol tedbiri tesis edildi. Bu aşama itibariyle yargılama devam etmektedir. Biz burada adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Bunun da gerçekleşebilmesi için elimizden geldiğince takipçisi olacağız” dedi.

Sanığın Elif ninenin eşekten düştüğünü mahkemede yeniden ifade ettiği dile getiren Avukat Çulhacı, “ Sanık yine aynı şekilde eşekten düştüğü üzerine bir beyanda bulundu. Ancak hayatın olağan akışı gereği güncel bilimsel gerçekler ışığında eşekten düşen bir kişinin vücudunda meydana gelmiş olabilecek tahribatın bu şekilde olmayacağı ve zaten bir uzman kişi tarafından da incelendiğinde çok kolay şekilde anlaşılacaktır. Mahkemeye ibraz etmiş olduğumuz olaydan birkaç gün sonra çekilmiş olan fotoğraflarda da görüleceği gibi kişinin çıkıntı bölgelerinde değil, vücudun içte kalan boyundur, kaburga gibi birçok bölgedeki darp izleri eşekten düşmeyle meydana gelebilecek darp izleri değil. Bunları da mahkemeye ibraz ettiğimiz için bu işin eşekten düşme olmadığı buna da çok fazla kimsenin itibar etmeyeceği hususunda inancımız tamdır. Mahkeme heyetinin adaletine güvenimiz tamdır” diye konuştu.

Elif nine:“ Adalete güveniyorum, eşekten düşmediğimi Allah biliyor”

Günlerce yemek yiyemediğini ve bir gözünde görme kaybı yaşadığını aktaran Elif Cömert ise “ Ben kısacası adalete güveniyorum. İnşallah adalet yerini bulur. Kesinlikle ben eşekten düşmedim. Eşekten düşen insanın bir yeri veya iki yeri darp olur. Benim boğazım suratım, dudaklarım, kulağım, gözüm vücudum darp içindeydi. Hala benim sağ kulağım duymuyor. Takma dişimin üstünün yerleri kopmuş. Günlerce yemek yiyemedim. Dişlerimi sıkarak geri oturttum. Hala o şekilde yaşıyorum. İnşallah adalet yerini bulur. Kendi ben darp etmedim, eşekten düştüğümü söylüyor. Allah görüyor biliyor. Böyle diyerek kurtulursa kendi bilir, Allah büyük” şeklinde konuştu.