Erzurum’un Oltu ilçesinin sevilen simalardan Yunus Taşkın’a yapılan çirkin saldırı vatandaşların tepkisine neden oldu.

Ardahan’da, Oltu’nun sevilen simalarından Yunus Taşkın (49), iki kişi tarafından darp edilerek cebindeki parası alındı. Olay sonrası Oltu halkı, Taşkın’a destek vermek amacıyla harekete geçti. Oltulular, Yunus Taşkın’a sahip çıkmak ve yaşanan saldırıyı kınamak için sosyal medya platformlarında kamuoyu oluşturmaya başladı. Taşkın’ın hastanede tedavi gördüğü süre boyunca destek kampanyaları ve dayanışma etkinlikleri düzenleniyor. Halk, Taşkın’ın yanında olduklarını göstermek için hastaneye ziyarete giderken, sosyal medya üzerinden de "#YunusTaşkınYanındayız" etiketiyle paylaşımlar yapılıyor.

Oltu Barosu’ndan Avukat Bahadır Fatih Erdoğan, Taşkın’ın hukuki mücadelesini üstlendi. Avukat Fatih Erdoğan, "Yunus Hoca sahipsiz değildir. Verilen sağlık raporuna itiraz edeceğiz ve hukuk mücadelesini sürdüreceğiz" dedi. Engelli vatandaşa yönelik yaşanan çirkin saldırı ilçede dayanışma ruhunu pekiştirirken, Taşkın’a yönelik saldırının faillerinin bulunması için yetkililerin çalışmalarını sürdürdüğü bildiriliyor. Oltu halkı, Yunus Taşkın’ın sağlığına kavuşması ve adaletin yerini bulması için ortak bir ses çıkararak destek olmaya devam ediyor.