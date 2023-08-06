Samsun’da darp edilerek yol kenarındaki bahçe duvarından aşağı atıldığı iddia edilen genç ölümden döndü.

Olay, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarı’nda meydana geldi. A.E.C.’nin (27) darp edilerek yol kenarındaki duvarın üzerinden aşağı atıldığı iddia edildi. Yaklaşık 2,5 metre yükseklikteki duvardan sırt üstü düşerek yaralanan genç, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. A.E.C. darp edilerek saldırıya uğradığını, E.C.’nin kendisini duvardan attığını iddia etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.