Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen kavgada darp edilen bir şahıs ağır yaralandı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen kavgada darp edilen bir şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 13. Cadde üzerinde bulunan bir fabrikada meydana gelen olayda, bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavgada darp edilen Cengiz K. (44), kafasına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.