Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde husumetlileri tarafından feci şekilde darp edilen 23 yaşındaki genç, hastanede 12 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde husumetlileri tarafından feci şekilde darp edilen 23 yaşındaki genç, hastanede 12 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 5 Ekim’de Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aylık evli olan ve hurdacılık yapan Mehmet Köçer (23), daha önceden aralarında husumet bulunan şahıslarla tartışmaya başladı. Olayda Mehmet Köçer, 5 kişi tarafından darp edildi. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, iç kanama geçiren genci ambulansla Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası’na kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Köçer, 12 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Mehmet Köçer’in cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kavganın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.