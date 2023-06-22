Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde spor yapan gençler, karate ve tekvando kuşak terfi töreninde buluştu.

Darıca’da 75’i karatede ve 40’ı da tekvandoda olmak üzere toplam 115 sporcu bir üst kemere geçme başarısı gösterirken, genç sporcuların sertifikalarını Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık dağıttı. Genç sporcuları azim ve başarılarından dolayı kutlayan Başkan Muzaffer Bıyık, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek için imkanlarını seferber ettiklerin belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı gençlerimizin her alanda olduğu gibi sporda da başarılı olması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Eğitim ve Spor Kulübümüz, 11 farklı branşta 50’si milli olmak üzere yaklaşık bin 200 lisanslı sporcusuyla marka bir kulüp haline geldi. Bir üst kemere geçen gençlerimiz de ileride inanıyorum ki başarılı birer sporcu olacaklar. İlçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Üst kuşağa geçen gençlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum, ailelerini ve emek veren antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Bizler Darıca Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.